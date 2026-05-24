Туша кита Тимми у берегов Дании грозит разорваться от газов

Туша горбатого кита по кличке Тимми, находящаяся у побережья Дании, может взорваться из-за скопления газов внутри тела. Об этом сообщил исследователь китов Фабиан Риттер, слова которого приводит агентство DPA.

По словам исследователя, процессы разложения внутри тела кита приводят к накоплению большого количества газов, что создаёт риск мощного разрыва туши. Учёный отметил, что подобные инциденты уже происходили ранее. В качестве примера он напомнил о случае 2004 года, когда кашалот взорвался во время перевозки через тайваньский город Тайнань.

Биолог пояснил, что вероятность взрыва можно было уменьшить, если бы специалисты вовремя вскрыли или прокололи тушу для выхода газов. Однако, как подчеркнул Риттер, в ситуации с Тимми такой момент уже упущен.

Ранее у берегов датского острова Анхольт ранее обнаружили мёртвого горбатого кита, которого впоследствии идентифицировали как Тимми — животное, ставшее известным после спасательной операции у побережья Германии. Сначала специалисты допускали, что речь может идти именно о Тимми, однако позднее министерство окружающей среды федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания подтвердило совпадение.