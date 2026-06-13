ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 06:56

SHOT: У берегов Мурманской области спасли запутавшегося в сетях кита Петра

Обложка © Telegram / Друзья океана | Сахалин

Обложка © Telegram / Друзья океана | Сахалин

У берегов Мурманской области спасли горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Исполину дали имя Пётр Великий, сообщает SHOT.

Кит, запутавшийся, в Баренцевом море. Видео © Telegram / Губернатор Чибис

Операцию по освобождению животного провели волонтёры-спасатели из группы «Друзья Океана» — команда профессионалов, уже имеющая успешный опыт вызволения китов из сетей.

На дне Индийского океана нашли крупнейшее кладбище китов
На дне Индийского океана нашли крупнейшее кладбище китов

Ранее Life.ru писал, что в Мурманской области готовились к спасательной операции по вызволению кита, который запутался в рыболовных сетях в Баренцевом море. Животное со свежими ранами заметили у села Териберка, а позже оно переместилось к острову Кильдин. В интернете появились кадры, на которых видно, как одна из верёвок буквально впилась в тело морского гиганта.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Животные
  • Общество
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar