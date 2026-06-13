SHOT: У берегов Мурманской области спасли запутавшегося в сетях кита Петра
Обложка © Telegram / Друзья океана | Сахалин
У берегов Мурманской области спасли горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Исполину дали имя Пётр Великий, сообщает SHOT.
Кит, запутавшийся, в Баренцевом море. Видео © Telegram / Губернатор Чибис
Операцию по освобождению животного провели волонтёры-спасатели из группы «Друзья Океана» — команда профессионалов, уже имеющая успешный опыт вызволения китов из сетей.
Ранее Life.ru писал, что в Мурманской области готовились к спасательной операции по вызволению кита, который запутался в рыболовных сетях в Баренцевом море. Животное со свежими ранами заметили у села Териберка, а позже оно переместилось к острову Кильдин. В интернете появились кадры, на которых видно, как одна из верёвок буквально впилась в тело морского гиганта.
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