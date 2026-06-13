SHOT: У берегов Мурманской области спасли запутавшегося в сетях кита Петра

Ранее Life.ru писал, что в Мурманской области готовились к спасательной операции по вызволению кита, который запутался в рыболовных сетях в Баренцевом море. Животное со свежими ранами заметили у села Териберка, а позже оно переместилось к острову Кильдин. В интернете появились кадры, на которых видно, как одна из верёвок буквально впилась в тело морского гиганта.