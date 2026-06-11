Появилось видео с горбатым китом, застрявшим в сетях у Мурманской области

У берегов Мурманской области горбатый кит застрял в рыболовных сетях. Животное заметили рядом с Териберкой, в районе острова Кильдин. Телеграм-канал SHOT поделился кадрами с места.

Кит больше суток мучается в сетях у Териберки. Видео © Telegram/ SHOT

Одна из верёвок сильно натянулась и врезается в тело кита. Из-за этого у него появились порезы и раны. Спасатели долго не могли выйти в море из-за непогоды. Шторм мешал приблизиться к животному и начать операцию.

Когда погодные условия улучшились, специалисты начали готовиться к освобождению кита. Посторонние суда попросили не заходить в район работ, чтобы не мешать спасателям. Животное находится в сетях уже больше суток. Ожидается, что его попытаются освободить в ближайшее время.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что в Мурманской области действует Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он создан на базе Мурманского арктического университета и объединяет лучших экспертов. Состояние кита остаётся под наблюдением специалистов.