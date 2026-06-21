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21 июня, 02:22

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у северных Курил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shchipkova Elena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shchipkova Elena

У побережья северных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Согласно данным интерактивной карты, эпицентр находился примерно в 200–215 километрах к юго-востоку от полуострова Камчатка и примерно в 180 километров к северо-востоку от Северо-Курильска — 49.69° северной широты, 157.62° восточной долготы.

Очаг залегал на глубине 31 км под морским дном. Об ощутимых для населения последствиях не сообщали.

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Перед этим, 19 июня, Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 6,3. Тогда эпицентр находился в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 15,4 километра.

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Лия Мурадьян
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