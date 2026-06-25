Магнитуда землетрясения в Венесуэле выросла до 7,5

Национальная геологическая служба США (USGS) пересмотрела данные о землетрясении в Венесуэле в сторону увеличения. Как свидетельствуют данные онлайн-портала ведомства, в стране произошло две серии мощных подземных толчков, а не одна, как сообщалось ранее.

Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 7,1, зафиксированном в 28 километрах от населённого пункта Монталбан. Однако после уточнения данных выяснилось, что толчков было два. Первая серия составила 7,2 балла и произошла в 16 километрах от города Морон. Вторая – магнитудой 7,5 – зафиксирована в 24 километрах от Сан-Фелипе.

Таким образом, стихия обрушилась на Венесуэлу с двойной силой. Точное количество пострадавших и масштаб разрушений пока уточняются.

Ранее Life.ru писал, что возможный экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле, по оценке Геологической службы США, может составить от 2 до 20% ВВП страны. В ведомстве предупредили, что вероятно высокое число жертв и масштабные разрушения, а бедствие, скорее всего, носит масштабный характер. Это заявление прозвучало сразу после первых сообщений о землетрясении.