В Венесуэле ввели режим ЧП после разрушительных землетрясений

В Венесуэле объявлен режим чрезвычайного положения после серии сильных землетрясений у северного побережья страны. Соответствующее решение озвучила Делси Родригес в видеообращении.

Последствия землетрясений в Венесуэле. Видео © Х / Joshtve_

Подземные толчки магнитудой 7,1 и 7,5 привели к серьёзным разрушениям в ряде населённых пунктов. Наиболее заметный ущерб зафиксирован в Каракасе, где пострадали районы Лос-Палос-Грандес и Альтамира. Повреждения также отмечены в прибрежном городе Ла-Гуайра.

Из-за последствий стихии был закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара, инфраструктура которого получила повреждения.

Число погибших при землетрясении в Венесуэле с вероятностью 44% составит от 10 до 100 тысяч человек. Такой прогноз опубликовала Геологическая служба США. По оценке сейсмологов, существует 30-процентная вероятность того, что смертность превысит отметку в 100 тысяч человек. Шансы на более низкие показатели значительно меньше.