Сейсмологи США ожидают до 100 000 жертв землетрясения в Венесуэле

Число погибших при землетрясении в Венесуэле с вероятностью 44% составит от 10 до 100 тысяч человек. Предварительный прогноз количества жертв катастрофы опубликовала Геологическая служба США.

По оценке сейсмологов, существует 30-процентная вероятность того, что смертность превысит отметку в 100 тысяч человек. Шансы на более низкие показатели значительно меньше. Вероятность гибели от 100 до 1000 человек оценивают всего в 3%, а от 1 до 10 тысяч — в 22%.

Мощные подземные толчки потрясли штат Яракуй 25 июня в 01:04 по московскому времени. Сейсмологи зафиксировали две серии колебаний магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились всего в 10 км друг от друга. Стихия обрушила десятки зданий в регионе. Точное количество жертв и масштаб ущерба местные власти пока не называли.