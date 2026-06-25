АТОР поискала имена российских туристов в списках жертв землетрясения в Венесуэле
АТОР: Российских туристов нет среди пострадавших при землетрясении в Венесуэле
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Информации о пострадавших организованных российских туристах в Венесуэле после мощного землетрясения не поступало. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) после проверки списков жертв стихии.
По данным организации, основные туристические потоки из России в страну были сосредоточены на острове Маргарита, однако чартерные программы туда прекращены ещё в декабре 2025 года. Сейчас там могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы.
«По данным АТОР, на данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России нет», — говорится в сообщении.
Эпицентр последствий пришёлся на Каракас, где зафиксированы серьёзные разрушения, а аэропорт столицы временно закрыт. При этом, по предварительным данным, организованных туристов в столице также не было. Посольство РФ в Венесуэле рекомендовало россиянам соблюдать меры безопасности и при необходимости обращаться в экстренные службы.
25 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в столице Каракасе, где сообщалось об обрушениях зданий и повреждениях инфраструктуры, включая международный аэропорт Майкетия. Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Главный аэропорт Венесуэлы закрыли. Удар стихии унёс жизни 32 человек, ещё 700 ранены.
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