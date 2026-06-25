Мощнейшее землетрясение в Венесуэле унесло жизни 32 человек, ещё 700 ранены

В результате мощного землетрясения в Венесуэле погибли как минимум 32 человека, ещё около 700 получили травмы. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

В штате Ла-Гуайра, недалеко от столицы, обрушились десятки домов. В аппарате президента назвали случившееся трагедией.