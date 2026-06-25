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Регион
25 июня, 05:27

Мощнейшее землетрясение в Венесуэле унесло жизни 32 человек, ещё 700 ранены

Обложка © Х / terryhayon

Обложка © Х / terryhayon

В результате мощного землетрясения в Венесуэле погибли как минимум 32 человека, ещё около 700 получили травмы. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

В штате Ла-Гуайра, недалеко от столицы, обрушились десятки домов. В аппарате президента назвали случившееся трагедией.

Главный аэропорт Венесуэлы закрыли после мощнейшего землетрясения
Главный аэропорт Венесуэлы закрыли после мощнейшего землетрясения

Землетрясение случилось вечером в среду. Сначала был толчок магнитудой 7,2, а через 40 секунд — второй, магнитудой 7,5. Эпицентры находились в штате Яракуй, примерно в 10 километрах друг от друга. В стране введён режим ЧС.

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Наталья Афонина
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