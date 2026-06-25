Семья футболиста из Аргентины пропала в эпицентре землетрясения в Венесуэле
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В Венесуэле пропала семья футболиста Лукаса Трехо из Аргентины. 38-летний спортсмен просит помощи у волонтёров и спасателей. По его словам, в момент землетрясения в штате Ла-Гуайра жена с детьми находились в самом эпицентре, связи с ними нет. Информацией делится в соцсети портал MundoVenez.
«Аргентинский футболист Лукас Трехо, выступающий за клуб «Маритимо де Ла-Гуайра», сообщил, что его семья пропала без вести. В момент землетрясения они находились в районе Плайя-Гранде (Ла-Гуайра). Здание, в котором они проживали, сильно пострадало в результате подземных толчков», — сказано в тексте.
В ночь на 25 июня сообщалось о двух мощных подземных толчках магнитудой 7,2 и 7,5 в венесуэльском штате Ла-Гуайра. По последним данным, погибли десятки человек, сотни получили ранения, разрушены жилые и инфраструктурные объекты. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Главный аэропорт Венесуэлы закрыт. Полностью рухнул восьмиэтажный отель Hotel Eduard, под завалами остаются туристы.
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