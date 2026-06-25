Семья футболиста из Аргентины пропала в эпицентре землетрясения в Венесуэле

В Венесуэле пропала семья футболиста Лукаса Трехо из Аргентины. 38-летний спортсмен просит помощи у волонтёров и спасателей. По его словам, в момент землетрясения в штате Ла-Гуайра жена с детьми находились в самом эпицентре, связи с ними нет. Информацией делится в соцсети портал MundoVenez.

«Аргентинский футболист Лукас Трехо, выступающий за клуб «Маритимо де Ла-Гуайра», сообщил, что его семья пропала без вести. В момент землетрясения они находились в районе Плайя-Гранде (Ла-Гуайра). Здание, в котором они проживали, сильно пострадало в результате подземных толчков», — сказано в тексте.