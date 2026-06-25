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25 июня, 09:17

В Венесуэле произошло новое землетрясение

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / La Republica Bachaquera

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / La Republica Bachaquera

В столице Венесуэлы Каракасе после двух мощных землетрясений зафиксирован новый подземный толчок. Об этом сообщает телеканал Globovision в соцсети X.

Данных о новых жертвах и пострадавших, как и магнитуде третьего по счёту землетрясения, ничего не сообщается.

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25 июня в Венесуэле произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадала столица Каракас — там обрушились здания, повреждена инфраструктура, включая аэропорт Майкетия. Власти объявили режим ЧС, главный аэропорт закрыт. Жертвами стихии стали 32 человека, пострадали 700. АТОР поискала имена российских туристов в списках жертв землетрясения. После ЧП пропали жена и двое детей футболиста Лукаса Трехо.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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