В Венесуэле произошло новое землетрясение

В столице Венесуэлы Каракасе после двух мощных землетрясений зафиксирован новый подземный толчок. Об этом сообщает телеканал Globovision в соцсети X.

Данных о новых жертвах и пострадавших, как и магнитуде третьего по счёту землетрясения, ничего не сообщается.