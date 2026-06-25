Появилось душераздирающее видео спасения детей из-под завалов в Венесуэле
В венесуэльском городе Ла-Гуайра спасатели извлекли троих детей из-под обломков здания, рухнувшего в результате землетрясения. Об этом сообщили местные власти, душераздирающее видео появилось в соцсетях.
В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли троих детей. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Actualidad Noticia
По предварительным данным, подземные толчки привели к частичному обрушению жилого строения. Дети оказались заблокированы под бетонными и железными конструкциями, но прибывшие на место спасательные службы оперативно провели разбор завалов и достали их живыми. Состояние спасённых детей уточняется.
Напомним, 25 июня в Венесуэле произошли два землетрясения подряд магнитудой 7,2 и 7,5. В Каракасе обрушились дома, повреждена инфраструктура, закрыт аэропорт Майкетия. Погибли 32 человека, 700 пострадали. АТОР проверяет списки на наличие россиян. Пропали жена и двое детей футболиста Лукаса Трехо. Обрушился восьмиэтажный отель Hotel Eduard в штате Ла-Гуайра. Сохранился только фасад. Власти ввели режим ЧС.
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В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли троих детей. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Actualidad Noticia