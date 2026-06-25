Появилось душераздирающее видео спасения детей из-под завалов в Венесуэле

В венесуэльском городе Ла-Гуайра спасатели извлекли троих детей из-под обломков здания, рухнувшего в результате землетрясения. Об этом сообщили местные власти, душераздирающее видео появилось в соцсетях.

В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли троих детей. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Actualidad Noticia

По предварительным данным, подземные толчки привели к частичному обрушению жилого строения. Дети оказались заблокированы под бетонными и железными конструкциями, но прибывшие на место спасательные службы оперативно провели разбор завалов и достали их живыми. Состояние спасённых детей уточняется.