Убийственное землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим за 126 лет
Обложка © Х / Ronny
Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Венесуэле в ночь на 25 июня, стало самым сильным, зафиксированным в стране и у её побережья с 1900 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
Землетрясение в Венесуэле. Видео © Х / Ronny
По информации издания, специалисты считают, что последствия нынешнего землетрясения могут оказаться серьёзнее, чем у события 1900 года у побережья Венесуэлы, которое оценивалось в магнитуду 7,7. При этом в USGS отмечают, что данные о землетрясении начала XX века основаны не на инструментальных измерениях, а на описаниях разрушений и исторических свидетельствах, так как современных приборов тогда не существовало.
Геофизик USGS Пол Эрл уточнил, что оценка магнитуды исторического землетрясения носит приблизительный характер и была восстановлена по косвенным данным. Специалисты продолжают анализ последствий нынешних подземных толчков и уточняют возможный масштаб разрушений.
Напомним, ночью 25 июня произошло два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 в венесуэльском штате Ла-Гуайра. По последним данным, погибли более 30 человек, сотни получили ранения, разрушены жилые и инфраструктурные объекты. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Главный аэропорт Венесуэлы закрыт. Полностью рухнул восьмиэтажный отель Hotel Eduard, под завалами остаются туристы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Выясняется, есть ли среди погибших россияне.
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