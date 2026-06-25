Убийственное землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим за 126 лет

Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Венесуэле в ночь на 25 июня, стало самым сильным, зафиксированным в стране и у её побережья с 1900 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Землетрясение в Венесуэле. Видео © Х / Ronny

По информации издания, специалисты считают, что последствия нынешнего землетрясения могут оказаться серьёзнее, чем у события 1900 года у побережья Венесуэлы, которое оценивалось в магнитуду 7,7. При этом в USGS отмечают, что данные о землетрясении начала XX века основаны не на инструментальных измерениях, а на описаниях разрушений и исторических свидетельствах, так как современных приборов тогда не существовало.

Геофизик USGS Пол Эрл уточнил, что оценка магнитуды исторического землетрясения носит приблизительный характер и была восстановлена по косвенным данным. Специалисты продолжают анализ последствий нынешних подземных толчков и уточняют возможный масштаб разрушений.