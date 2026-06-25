Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 188

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес озвучил новые данные о последствиях землетрясения. Количество погибших достигло 188 человек. Ещё 1 520 жителей получили травмы различной степени тяжести и находятся в больницах.

«Мы с сожалением вынуждены сообщить о 188 венесуэльцах, погибших в результате землетрясения. 1 520 раненых уже доставлены в больницы и в данный момент получают помощь», — приводит слова Родригеса ассамблея в соцсети X.

Политик также сообщил о 157 людях, которые числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают работу на месте разрушений. По словам главы ассамблеи, под обломками зданий остаются заблокированными более 200 человек. Команды напряжённо работают, чтобы успеть спасти как можно больше пострадавших.

Ранее Посольство России в Венесуэле заявило об отсутствии сведений о погибших или раненых гражданах РФ. Дипломаты не получали обращений от россиян и внимательно отслеживают обстановку после разгула стихии на северо-западе страны.