Посольство РФ: Данных о пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиянах нет

Посольство России в Венесуэле не располагает сведениями о погибших или раненых гражданах РФ в результате мощного землетрясения. Об этом диппредставительство проинформировало в своём телеграм-канале.

Дипломаты подчеркнули, что внимательно отслеживают обстановку после разгула стихии на северо-западе страны. На текущий момент информация о пострадавших среди соотечественников отсутствует.

В посольстве также отметили, что обращений от российских граждан в связи с последствиями бедствия не поступало. Сотрудники поддерживают постоянный контакт с представителями диаспоры, проживающими в республике.