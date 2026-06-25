«Планета напряглась»: Сейсмолог предупредил об угрозе цунами после землетрясения в Венесуэле

Землетрясение магнитудой 7,2, произошедшее у побережья Венесуэлы, грозит цунами в ближайшие дни. Об этом предупредил сейсмолог Александр Жигалин, отметив, что толчки не прекращаются сразу — после главного удара следуют афтершоки, которые могут тянуться довольно долго.

Землетрясение — это не одно мгновенное событие. Если оно случилось, толчки не прекращаются сразу: после главного удара следуют афтершоки, которые постепенно затухают, но могут тянуться довольно долго. Например, после землетрясения на Фукусиме подземные толчки продолжались несколько месяцев. В данном случае магнитуда составила 7,2 — это очень высокий показатель, близкий к разрушительному. Уже объявлена угроза цунами, и оно, скорее всего, догонит в ближайшие дни. Александр Жигалин Сейсмолог

По словам эксперта, Венесуэла находится в сейсмической зоне Атлантического океана, но основные очаги землетрясений сосредоточены в Тихоокеанском поясе. Дальше региона толчки не пойдут — для местных жителей это привычное явление, к тому же здания там преимущественно малоэтажные.

«В Венесуэле жители всегда готовы к землетрясениям, все знают, что такое может быть», — уточнил он.

Жигалин отметил, что сейчас планета переживает тревожный период — аномалии фиксируются во всех четырёх стихиях: огне, воде, воздухе и земле. Это, по его мнению, не может не беспокоить.

До России именно это землетрясение не дойдёт — зона не та, пояснил сейсмолог. К нам толчки приходят с юго-запада и востока, и речь идёт не о перемещении волны, а о фиксации приборов, которые сегодня позволяют точно регистрировать любые колебания.

Магнитуда 7,2, напомнил эксперт, — серьёзный показатель, но разрушения и жертвы зависят от эпицентра. Если он далеко от населённых пунктов, событие остаётся лишь записью в журналах. Однако в густонаселённых районах, особенно в Юго-Восточной Азии, такие толчки оборачиваются бедствиями с огромным ущербом и множеством жертв.