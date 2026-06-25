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25 июня, 10:43

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 164

Обложка © ТАСС / Михаил Макеев

Обложка © ТАСС / Михаил Макеев

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 164 человек. Обновленные данные озвучила уполномоченный президент страны Делси Родригес, её заявление транслировал государственный телеканал Venezolana de Televisión.

По её словам, число пострадавших также продолжает расти. К настоящему моменту медицинская помощь потребовалась 971 человеку.

Власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия и координировать спасательные работы в пострадавших районах.

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Напомним, 25 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Американские сейсмологи допускают, что итоговое число жертв может достигнуть ста тысяч. В стране введён режим ЧП, главный аэропорт не функционирует. После основного землетрясения в стране было зарегистрировано около 30 афтершоков, что осложняет ситуацию. Президент России уже выразил соболезнования венесуэльскому народу.

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Александра Вишнякова
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