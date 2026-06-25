Бег вниз по дрожащей лестнице: Семья из РФ чудом спаслась из рушащейся многоэтажки в Каракасе

Россиянка Елена с семьёй оказалась в эпицентре разрушительного землетрясения в Венесуэле. Квартира на 14-м этаже превратилась в руины, но домочадцы успели выбежать на улицу, их историю узнал SHOT.

Живущие в Каракасе россияне рассказали о последствиях землетрясения. Видео © SHOT

Женщина с мужем и младшим сыном находилась дома на севере Каракаса, когда начались резкие толчки. В этом районе трясло сильнее, чем на юге города. По словам Елены, с полок моментально полетели вещи, всё вокруг шаталось.

Спасатели немедленно приступили к эвакуации. Россиянка не стала тратить время на сборы, оставила даже мобильный телефон и бросилась с близкими вниз по трясущейся лестнице. Семья добралась до друзей в южной части столицы.

Толчки не прекращались, и всю ночь пришлось провести на улице. Лишь через десять часов, когда обстановка стабилизировалась, жильцам разрешили вернуться за необходимыми вещами. Сейчас специалисты проверяют здания на устойчивость.

Землетрясение стало самым разрушительным за 126 лет. Погибли минимум 32 человека, ещё 700 пострадали. Наиболее серьёзный урон нанесён штатам Миранда и Ла-Гуайра. Сейсмологи оценивают вероятность повторных толчков в 98 процентов. В стране введён режим чрезвычайного положения. Данных о пострадавших россиянах пока не поступало.