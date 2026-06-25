Президент Венесуэлы поблагодарила Россию за послание после землетрясения
Последствия землетрясения в Венесуэле. Обложка © Х / Osint613
Президент Венесуэлы Делси Родригес выразила благодарность России за поддержку и соболезнования в связи с последствиями землетрясения в республике, стихия унесла жизни десятков людей. Об этом она написала в телеграм-канале.
«Мы выражаем нашу глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и солидарностью в связи с трагическими последствиями землетрясения в Венесуэле», — говорится в тексте.
Напомним, 25 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране введён режим ЧП, главный аэропорт не функционирует. После основных толчков было зарегистрировано около 30 афтершоков, что осложняет ситуацию. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования венесуэльскому народу. По последним данным, число жертв трагедии выросло до 164.
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