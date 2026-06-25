Президент Венесуэлы поблагодарила Россию за послание после землетрясения

Президент Венесуэлы Делси Родригес выразила благодарность России за поддержку и соболезнования в связи с последствиями землетрясения в республике, стихия унесла жизни десятков людей. Об этом она написала в телеграм-канале.

«Мы выражаем нашу глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и солидарностью в связи с трагическими последствиями землетрясения в Венесуэле», — говорится в тексте.