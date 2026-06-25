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25 июня, 09:45

Транспорт встал, школы закрыты: Люди боятся возвращаться в дома после землетрясения в Венесуэле

Живущая в Венесуэле россиянка рассказала о последствиях ужасного землетрясения

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Венесуэла поступенно приходит в себя после мощных подземных толчков, которые за считаные минуты нарушили привычную жизнь тысяч людей. В городах повреждены здания, сбоит транспорт и инфраструктура, жители массово покидают дома, опасаясь новых землетрясений.

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О происходящем в Каракасе рассказала россиянка Анна Осипова, которая живёт в стране почти 12 лет и работает переводчиком и гидом. По её словам, в соседних кварталах видны разрушенные дома и поваленные светофоры, а наиболее серьёзные разрушения зафиксированы на побережье.

«Я живу в Каракасе и только в соседнем квартале увидела горы разрушенных домов, постройки покорёжены, светофоры на перекрестках лежат», — подчеркнула собеседница kp.ru.

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Она добавила, что транспорт фактически остановился, не работают метро и поезда. Школы закрыты до конца недели, а ученики получили внеплановые выходные. Также в отдельных районах наблюдаются перебои с водой и электричеством, у части жителей отключён газ.

«Сейчас уже тихо. Но люди просто боятся возвращаться в свои дома и сидят на улицах. <...> Никто не хочет заходить в закрытые помещения, пока всё окончательно не устаканится. Страх ещё не прошёл», — заключила россиянка.

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Убийственное землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим за 126 лет

Напомним, 25 июня в Венесуэле произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Американские сейсмологи ожидают до 100 000 жертв по итогам катастрофы в Венесуэле. Сейчас там введён режим ЧП, не работает главный аэропорт страны. Недавно в Венесуэле произошло новое землетрясение. В эпицентре ЧП пропала семья футболиста из Аргентины.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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