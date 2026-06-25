Транспорт встал, школы закрыты: Люди боятся возвращаться в дома после землетрясения в Венесуэле

Венесуэла поступенно приходит в себя после мощных подземных толчков, которые за считаные минуты нарушили привычную жизнь тысяч людей. В городах повреждены здания, сбоит транспорт и инфраструктура, жители массово покидают дома, опасаясь новых землетрясений.

О происходящем в Каракасе рассказала россиянка Анна Осипова, которая живёт в стране почти 12 лет и работает переводчиком и гидом. По её словам, в соседних кварталах видны разрушенные дома и поваленные светофоры, а наиболее серьёзные разрушения зафиксированы на побережье.

«Я живу в Каракасе и только в соседнем квартале увидела горы разрушенных домов, постройки покорёжены, светофоры на перекрестках лежат», — подчеркнула собеседница kp.ru.

Она добавила, что транспорт фактически остановился, не работают метро и поезда. Школы закрыты до конца недели, а ученики получили внеплановые выходные. Также в отдельных районах наблюдаются перебои с водой и электричеством, у части жителей отключён газ.

«Сейчас уже тихо. Но люди просто боятся возвращаться в свои дома и сидят на улицах. <...> Никто не хочет заходить в закрытые помещения, пока всё окончательно не устаканится. Страх ещё не прошёл», — заключила россиянка.