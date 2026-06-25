Захарова: Россия прорабатывает возможность оказания помощи разрушенной Венесуэле

Россия прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Венесуэле после разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 160 человек. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям», — сказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что в этот непростой час Россия выражает солидарность с правительством и народом Венесуэлы, направляя соболезнования пострадавшим и желая скорейшего выздоровления раненым.