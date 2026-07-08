Иран пригрозил США решительным ответом на удары

Вооружённые силы Ирана готовят жёсткий ответ на американские удары по южным регионам страны. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Центральный штаб «Хатам аль-Анбия».

«Центральный штаб вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявляет, что Тегеран даст решительный ответ на агрессию США и террористический акт на юге Ирана», — указали там.

Представители штаба подчеркнули, что Тегеран не допустит американского вмешательства в ситуацию вокруг Ормузского пролива.

Ранее иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в нарушении меморандума. Дипломаты отметили, что американская операция полностью противоречит пунктам соглашения о взаимопонимании. В ведомстве назвали действия США серьёзным нарушением договорённостей.