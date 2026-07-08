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Регион
8 июля, 02:43

Иран пригрозил США решительным ответом на удары

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Вооружённые силы Ирана готовят жёсткий ответ на американские удары по южным регионам страны. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Центральный штаб «Хатам аль-Анбия».

«Центральный штаб вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявляет, что Тегеран даст решительный ответ на агрессию США и террористический акт на юге Ирана», — указали там.

Представители штаба подчеркнули, что Тегеран не допустит американского вмешательства в ситуацию вокруг Ормузского пролива.

США завершили новую серию ударов по Ирану
США завершили новую серию ударов по Ирану

Ранее иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в нарушении меморандума. Дипломаты отметили, что американская операция полностью противоречит пунктам соглашения о взаимопонимании. В ведомстве назвали действия США серьёзным нарушением договорённостей.

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Лия Мурадьян
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