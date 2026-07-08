США завершили новую серию ударов по Ирану

Американские военные завершили новую серию ударов по территории Ирана, заявив об атаке более чем на 80 целей. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

По данным американской стороны, операция стала ответом на предполагаемые атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе. В СЕНТКОМ заявили, что удары наносились высокоточными боеприпасами.

«Силы Центрального командования завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, атаковав более 80 целей при помощи высокоточных боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

В Вашингтоне утверждают, что целью операции были объекты, связанные с военной инфраструктурой Ирана.

Ранее Иран обвинил США в нарушении меморандума после ударов по территории страны. МИД исламской республики заявил, что американская операция противоречит пунктам соглашения о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. В ведомстве назвали действия США серьёзным нарушением договорённостей.