Иран обвинил США в нарушении меморандума после ударов по территории страны
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Иран заявил о нарушении договорённостей с США после серии американских ударов по территории страны. В Тегеране считают, что действия Вашингтона противоречат пунктам меморандума о взаимопонимании между двумя странами.
С заявлением выступило Министерство иностранных дел Ирана, передаёт телеканал Press TV. В ведомстве подчеркнули, что атаки стали серьёзным нарушением достигнутых договорённостей.
«Министерство иностранных дел Ирана заявило, что атаки США на Иран представляют собой серьёзное нарушение пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее Life.ru писал, что американские военные начали серию мощных ударов по Ирану в ночь на среду. В Центральном командовании ВС США заявили, что операция стала ответом на действия Ирана в отношении коммерческих судов в Ормузском проливе. Американская сторона сообщила о нанесении ударов по объектам на территории страны.
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