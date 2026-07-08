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8 июля, 08:22

Трамп: Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я думаю, он больше не действует», — сказал политик на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре.

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Напомним, 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который ввёл режим прекращения огня сроком на 60 дней. Этот документ стал результатом интенсивных переговоров при посредничестве Пакистана и Катара и был призван остановить военный конфликт, длившийся с февраля. Соглашение предусматривало снятие морской блокады и постепенное возобновление судоходства через Ормузский пролив, а также открывало путь к обсуждению экономического восстановления Ирана. Однако сам меморандум носил предварительный характер: он лишь устанавливал «дорожную карту» для дальнейших переговоров, оставляя ключевые вопросы — будущее ядерной программы, сроки снятия санкций и управление проливом — для финального соглашения, которое планировалось заключить в течение двух месяцев. Хрупкость этого перемирия проявилась уже вскоре после подписания: стороны вновь начали обмениваться ударами. Так, в ночь на 8 июля США атаковали Иран, обвинив Тегеран в атаке на суда в Ормузском проливе. Власти Исламской Республики пригрозили Вашингтону решительным ответом.

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Никита Никонов
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