Иран сбил американский беспилотник MQ-9 над провинцией Бушер

Элитные подразделения иранской армии сбили американский беспилотник MQ-9 над провинцией Бушер. Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил об уничтожении дрона.

«После воздушного вторжения США на рассвете беспилотник MQ-9 был поражён и сбит огнём системы ПВО КСИР в небе над городом Хормудж в провинции Бушер», — передает агентство Tasnim.

Американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ночь на восьмое июля. В Пентагоне назвали эту операцию ответом на предполагаемые атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Центральное командование США уничтожило десятки целей на иранской территории.