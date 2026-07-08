Трамп высказался о руководстве Ирана: Они «ку-ку»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент США Дональд Трамп нелестно высказался о руководстве Ирана. Он покрутил пальцем у виска и заявил, что с первыми лицами этой страны «явно что-то не так», так как они якобы сначала идут на соглашение, а затем отвергают договорённости.
«Мы заключаем сделку, все согласны. Никакого ядерного оружия. Мы заключаем сделку. Они выходят к прессе и говорят: «Мы вообще об этом не разговаривали». С ними явно что-то не так. Они ку-ку (чокнутые)», — сказал Трамп на саммите НАТО.
В связи с этим Дональд Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с Ираном, заявив, что режим прекращения огня между больше не действует. При этом ещё 17 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который ввёл перемирие сроком на 60 дней. Однако в ночь на 8 июля Штаты атаковали Иран, обвинив Тегеран в атаке на суда в Ормузском проливе. Власти Исламской Республики пригрозили Вашингтону решительным ответом.
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