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8 июля, 08:46

Рютте назвал последние удары по Ирану абсолютно необходимыми

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что последние удары США по Ирану были необходимыми. По его словам, Вашингтон всего лишь ответил на атаки на суда в районе Ормузского пролива.

«Я считаю их [удары] абсолютно необходимыми. После того, как суда были атакованы, я считаю ключевым, что США ответили на это», — подчеркнул политик в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Он добавил, что этот важный морской маршрут должен оставаться открытым. Рютте уверен, что Иран обязан без всяких условий дать всем кораблям свободный проход через пролив.

Трамп назвал переговоры с Ираном пустой тратой времени
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Напомним, в ночь на 8 июля США провели серию ударов по Ирану после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран тут же заявил о нарушении договорённостей Вашингтоном, агрессия которого противоречит пунктам меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Сегодня президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует.

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Татьяна Миссуми
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