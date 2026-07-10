«Пощёчина» от Трампа: Новая кампания США против Ирана получила неофициальное название

В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по иранской территории. Официально операция называется «Эпическая ярость». Но в кулуарах Белого дома ей дали другое, куда более красноречивое имя — «Пощёчина».

Как сообщила газета New York Post (NY Post), по задумке некоторых чиновников, это должны быть «болезненные, но быстрые» боевые действия. Президент США Дональд Трамп, как говорят источники, хочет, чтобы всё уже закончилось, но сидеть сложа руки не собирается.

«Трамп хочет, чтобы всё уже закончилось. Но он не будет сидеть сложа руки, если Иран бьёт по кораблям», — сказал газете источник в Белом доме.

Как отмечает NYP, некоторые высокопоставленные чиновники используют название «Пощёчина» в устных беседах и электронной переписке, хотя другие источники не подтверждают его использование.

Напомним, что конфликт начался 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня. Переговоры в Швейцарии прошли в «позитивной и конструктивной атмосфере». Но 8 июля США обвинили Тегеран в нарушении договорённостей по Ормузскому проливу и возобновили удары.