США точечными ударами пытаются отыграться за поражение от Ирана, считает эксперт

Американист Малек Дудаков заявил, что недавние удары США по Ирану, затронувшие около 90 военных целей, — это попытка восстановить имидж после фактического поражения в марте—апреле. Тогда Вашингтону пришлось отступить и сесть за переговоры.

По его мнению, точечные атаки направлены на ослабление иранского контроля в Ормузском проливе — ключевого рычага давления на США. При этом полномасштабная война невыгодна Вашингтону из-за ноябрьских выборов в Конгресс и негативного отношения американцев к иранской кампании. Поэтому удары продолжатся, но без «скатывания в большую войну», подытожил специалист в беседе с «Газетой.ru».