США точечными ударами пытаются отыграться за поражение от Ирана, считает эксперт
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Американист Малек Дудаков заявил, что недавние удары США по Ирану, затронувшие около 90 военных целей, — это попытка восстановить имидж после фактического поражения в марте—апреле. Тогда Вашингтону пришлось отступить и сесть за переговоры.
По его мнению, точечные атаки направлены на ослабление иранского контроля в Ормузском проливе — ключевого рычага давления на США. При этом полномасштабная война невыгодна Вашингтону из-за ноябрьских выборов в Конгресс и негативного отношения американцев к иранской кампании. Поэтому удары продолжатся, но без «скатывания в большую войну», подытожил специалист в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, ранее США ударили по 90 целям в Иране, завершив новую волну атак. Под удары попали системы противовоздушной обороны, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и элементы военной логистики вдоль иранского побережья. В командовании Вооружённых сил Ирана пообещали «мощный ответ» на действия США.
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