США ударили по 90 целям в Иране, завершив новую волну атак
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Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану. Атаке подверглись 90 целей. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.
«Силы СЕНТКОМ нанесли дополнительную серию ударов по Ирану. <...> Американские силы нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам», — говорится в публикации командования в соцсети X.
Удары США по Ирану. Видео © X / U.S. Central Command
Среди атакованных целей военные указали системы противовоздушной обороны, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и элементы военной логистики вдоль иранского побережья.
Военные США начали новую серию ударов по Ирану вечером 8 июля. В качестве повода они назвали необходимость ослабить контроль Тегерана над Ормузским проливом. В командовании Вооружённых сил Ирана пообещали «мощный ответ» на действия США.
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