США начали новую волну ударов по Ирану из-за ситуации в Ормузе

Американские военные приступили к новой серии ударов по Ирану, заявив о необходимости ослабить возможности Тегерана по контролю над Ормузским проливом. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

В американском военном ведомстве заявили, что операция направлена на снижение угроз для международного судоходства в одном из ключевых мировых транспортных маршрутов.

«По приказу верховного главнокомандующего силы СЕНТКОМ приступили к нанесению дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», – говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.

Новые удары последовали на фоне резкого обострения ситуации между Вашингтоном и Тегераном. До этого США заявляли, что их действия стали ответом на предполагаемые атаки Ирана против коммерческих судов в районе Ормузского пролива.

Ранее Life.ru писал, что иранские системы ПВО отражают атаки близ города-порта Бендер-Аббас. Средства противовоздушной обороны были задействованы возле одного из ключевых портов страны на побережье Ормузского пролива. Сообщалось также о взрывах в портовых городах Сирик и Чабахар.