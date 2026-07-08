Трамп усомнился, что хочет заключать сделку с Ираном
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, хочет ли теперь достигать договорённостей с Ираном, и допустил, что Штаты в конечном счёте вывезут ядерные материалы из страны. Свои заявления он сделал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.
«Я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Мы можем играть в игры, но я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Я покончил с этим», — сказал Трамп.
Американский лидер также заявил, что не считает, что между Вашингтоном и Тегераном вновь начнутся продолжительные боевые действия.
«Я не думаю, что это снова начнётся. Думаю, это будет очень быстро», — сказал он, подчеркнув, что США не рассчитывают на долгосрочный конфликт.
Ранее на саммите Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном уже не действует и назвал переговоры с Тегераном не имеющими смысла. Кроме того, юля.
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