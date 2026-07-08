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Регион
8 июля, 15:57

Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив и ответить вдвойне в случае атак США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Иран в случае любых атак со стороны США немедленно закроет движение по Ормузскому проливу и нанесёт ответные удары по американским объектам в соотношении не менее двух к одному, сообщает Press TV. За каждую поражённую иранскую цель будет атаковано минимум две цели противника.

«Любая угроза получит мощный ответ. Иран не делает различий между Соединёнными Штатами и их партнёрами в регионе», — заявил источник в службах безопасности.

По его словам, США ничего не получат от реализации своих угроз, но «безусловно, потеряют и Ормузский пролив, и переговоры об окончательном соглашении».

«Теперь выбор за ним [президентом США Дональдом Трампом]», — отметил собеседник телеканала.

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Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует и назвал переговоры с Тегераном не имеющими смысла. Сегодня на саммите НАТО он заявил, что США продолжат атаки на Иран в среду, 8 июля.

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Александра Мышляева
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