Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив и ответить вдвойне в случае атак США
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Иран в случае любых атак со стороны США немедленно закроет движение по Ормузскому проливу и нанесёт ответные удары по американским объектам в соотношении не менее двух к одному, сообщает Press TV. За каждую поражённую иранскую цель будет атаковано минимум две цели противника.
«Любая угроза получит мощный ответ. Иран не делает различий между Соединёнными Штатами и их партнёрами в регионе», — заявил источник в службах безопасности.
По его словам, США ничего не получат от реализации своих угроз, но «безусловно, потеряют и Ормузский пролив, и переговоры об окончательном соглашении».
«Теперь выбор за ним [президентом США Дональдом Трампом]», — отметил собеседник телеканала.
Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует и назвал переговоры с Тегераном не имеющими смысла. Сегодня на саммите НАТО он заявил, что США продолжат атаки на Иран в среду, 8 июля.
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