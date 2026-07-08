Трамп «обратил в ислам» Японию и обвинил в ударе по авианосцу США вместо Ирана
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«Исламская республика Япония» ударила по американскому авианосцу, утверждает президент США Дональд Трамп. Занятную оговорку он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
«Исламская Республика Япония атаковала наш авианосец», — поведал хозяин Белого дома, перепутав Страну восходящего солнца с Ираном.
Кстати, Трамп любит отпускать разные эпатажные заявления в сторону Японии. К примеру, в марте 2026 года на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Санаэ Такаити его спросили, почему США не предупредили Токио о готовящейся военной операции в Иране. Трамп ответил, что японцы как никто другой знают, что такое сюрпризы, поскольку не предупреждали Штаты Пёрл-Харборе.
На саммите НАТО в Анкаре Трамп объявил, что договорённости о прекращении огня с Ираном больше не имеют силы, а продолжение переговоров с Тегераном является бессмысленным. Сегодня американский лидер также анонсировал новые удары армии США по иранским объектам.
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