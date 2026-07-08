Трамп «‎обратил в ислам» Японию и обвинил в ударе по авианосцу США вместо Ирана

«Исламская республика Япония» ударила по американскому авианосцу, утверждает президент США Дональд Трамп. Занятную оговорку он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Кстати, Трамп любит отпускать разные эпатажные заявления в сторону Японии. К примеру, в марте 2026 года на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Санаэ Такаити его спросили, почему США не предупредили Токио о готовящейся военной операции в Иране. Трамп ответил, что японцы как никто другой знают, что такое сюрпризы, поскольку не предупреждали Штаты Пёрл-Харборе.