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Регион
8 июля, 13:44

Трамп «‎обратил в ислам» Японию и обвинил в ударе по авианосцу США вместо Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

«Исламская республика Япония» ударила по американскому авианосцу, утверждает президент США Дональд Трамп. Занятную оговорку он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Исламская Республика Япония атаковала наш авианосец», — поведал хозяин Белого дома, перепутав Страну восходящего солнца с Ираном.

Кстати, Трамп любит отпускать разные эпатажные заявления в сторону Японии. К примеру, в марте 2026 года на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Санаэ Такаити его спросили, почему США не предупредили Токио о готовящейся военной операции в Иране. Трамп ответил, что японцы как никто другой знают, что такое сюрпризы, поскольку не предупреждали Штаты Пёрл-Харборе.

Комитет мира Японии раскритиковал премьера Такаити за обхаживание Трампа
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На саммите НАТО в Анкаре Трамп объявил, что договорённости о прекращении огня с Ираном больше не имеют силы, а продолжение переговоров с Тегераном является бессмысленным. Сегодня американский лидер также анонсировал новые удары армии США по иранским объектам.

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Владимир Озеров
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