Трамп напугал премьера Японии сравнением ударов по Ирану с Пёрл-Харбором

Сравнение американским лидером Дональдом Трампом операции в Иране с атакой на базу США в годы Второй мировой войны встревожило японского премьера Санаэ Такаити. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Республиканец объяснил решение не предупреждать союзников об ударах по Ирану, вспомнив эффект неожиданности при нападении на американскую базу в 1941 году. Это замечание вызвало заметную реакцию у Санаэ Такаити.

«Дональд Трамп вызвал раздражение своим замечанием. Такаити отреагировала заметно напряжённо, выпрямившись в кресле и с тревогой глядя на свою делегацию», — указывается в материале.

Автор статьи отметил, что ситуация в Ормузском проливе особенно сильно ударила по Японии. Около 70% импорта нефти в страну проходит через этот пролив.

Ранее Дональд Трамп заявил, что очень не хотел вступать в военное противостояние с Ираном. Соответствующее заявление он сделал на встрече с председателем правительства Японии. Хозяин Белого дома отметил, что у него не осталось другого выбора. На протяжении последних дней республиканец неоднократно говорил о скором завершении конфликта. По его оценкам, противостояние с Тегераном близко к развязке.