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8 июля, 13:31

Трамп анонсировал новые удары по Ирану 8 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

США продолжат атаки на Иран в среду, 8 июля. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы сильно ударили по ним вчера вечером. И, очень может быть, снова сильно ударим по ним сегодня вечером», — сказал глава Белого дома журналистам на саммите НАТО в Анкаре.

Трамп высказался о руководстве Ирана: Они «ку-ку»
Трамп высказался о руководстве Ирана: Они «ку-ку»

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует и назвал переговоры с Тегераном не имеющими смысла.

Напомним, ранее произошло резкое обострение военно-политической обстановки между США и Ираном. Поводом послужило нападение на три коммерческих судна в Ормузском проливе, в результате которого одно судно загорелось, а экипажи подверглись опасности. В ответ на эти действия Центральное командование Вооружённых сил США объявило о начале нанесения мощных авиационных ударов по Ирану, поразив более 80 целей. В Тегеране на фоне продолжающихся многомиллионных траурных церемоний по случаю похорон погибшего верховного лидера Али Хаменеи прозвучали резкие заявления: военные пообещали дать «сокрушительный ответ», а министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры о финальном соглашении по урегулированию не начнутся, пока Вашингтон продолжает угрозы и не выполняет условия ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.

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Никита Никонов
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