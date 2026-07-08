Трамп анонсировал новые удары по Ирану 8 июля

«Мы сильно ударили по ним вчера вечером. И, очень может быть, снова сильно ударим по ним сегодня вечером», — сказал глава Белого дома журналистам на саммите НАТО в Анкаре.

Напомним, ранее произошло резкое обострение военно-политической обстановки между США и Ираном. Поводом послужило нападение на три коммерческих судна в Ормузском проливе, в результате которого одно судно загорелось, а экипажи подверглись опасности. В ответ на эти действия Центральное командование Вооружённых сил США объявило о начале нанесения мощных авиационных ударов по Ирану, поразив более 80 целей. В Тегеране на фоне продолжающихся многомиллионных траурных церемоний по случаю похорон погибшего верховного лидера Али Хаменеи прозвучали резкие заявления: военные пообещали дать «сокрушительный ответ», а министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры о финальном соглашении по урегулированию не начнутся, пока Вашингтон продолжает угрозы и не выполняет условия ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.