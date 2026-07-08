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8 июля, 20:30

ПВО Ирана вступила в бой у стратегического порта Бендер-Аббас на юге страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Системы противовоздушной обороны Ирана были задействованы для отражения атак в районе города-порта Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Расчёты ПВО начали перехватывать воздушные цели в районе населённого пункта, расположенного на побережье Ормузского пролива.

Одновременно с этим сообщения о взрывах поступили из других портовых городов Ирана – Сирика и Чабахара. Подробности произошедшего, а также информация о возможных последствиях пока не раскрываются. Ситуация развивается на фоне резкого обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном после серии взаимных ударов.

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Юния Ларсон
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