ПВО Ирана вступила в бой у стратегического порта Бендер-Аббас на юге страны

Системы противовоздушной обороны Ирана были задействованы для отражения атак в районе города-порта Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Расчёты ПВО начали перехватывать воздушные цели в районе населённого пункта, расположенного на побережье Ормузского пролива.

Одновременно с этим сообщения о взрывах поступили из других портовых городов Ирана – Сирика и Чабахара. Подробности произошедшего, а также информация о возможных последствиях пока не раскрываются. Ситуация развивается на фоне резкого обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном после серии взаимных ударов.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп усомнился в желании заключать сделку с Ираном. Президент США заявил, что после последних событий не уверен в необходимости новых договорённостей с Тегераном. При этом он выразил мнение, что возможный новый виток конфликта не должен перерасти в длительное противостояние.