Трамп назвал себя целью «номер один» на уничтожение для Ирана

Американский лидер считает себя главной мишенью для Тегерана. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции после завершения саммита НАТО.

«Я — номер один в иранском списке на уничтожение», — отметил глава Белого дома.

На встрече НАТО в Анкаре Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня в отношении Ирана. Президент уверен, что вести переговоры с Тегераном бессмысленно. Американский лидер пообещал нанести новые удары по ближневосточной стране. Затем Трамп пригрозил действующему руководству Ирана полным «исчезновением» в случае неповиновения. Политик напомнил о трагической судьбе предыдущих лидеров этой страны. Американская сторона напрямую участвовала в их устранении.