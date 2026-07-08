Трамп назвал себя целью «номер один» на уничтожение для Ирана
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Американский лидер считает себя главной мишенью для Тегерана. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции после завершения саммита НАТО.
«Я — номер один в иранском списке на уничтожение», — отметил глава Белого дома.
На встрече НАТО в Анкаре Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня в отношении Ирана. Президент уверен, что вести переговоры с Тегераном бессмысленно. Американский лидер пообещал нанести новые удары по ближневосточной стране. Затем Трамп пригрозил действующему руководству Ирана полным «исчезновением» в случае неповиновения. Политик напомнил о трагической судьбе предыдущих лидеров этой страны. Американская сторона напрямую участвовала в их устранении.
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