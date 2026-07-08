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8 июля, 17:32

Трамп пригрозил «исчезновением» новому руководству Ирана

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп пригрозил новому руководству Ирана «исчезновением» в случае непокорности. Политик напомнил о трагической судьбе прежних лидеров страны, к гибели которых была причастна американская сторона. Об этом глава Белого дома сказал журналистам в ходе саммита в Анкаре.

«Руководство Ирана — его больше нет. Потом у них появился ещё один набор лидеров — их тоже нет. Теперь у них ещё один набор руководства — и они тоже могут исчезнуть», — уточнил Трамп.

Трамп: Дела у США идут успешно и с Ираном, и с Венесуэлой
Трамп: Дела у США идут успешно и с Ираном, и с Венесуэлой

Напомним, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории его страны. На саммите НАТО в Анкаре американский президент Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня по отношению к иранской стороне больше не действует. По его словам, с Тегераном нет смысла вести переговоры. Политик пообещал нанесение новых ударов по ближневосточной стране.

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Татьяна Миссуми
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