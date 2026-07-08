Трамп пригрозил «исчезновением» новому руководству Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил новому руководству Ирана «исчезновением» в случае непокорности. Политик напомнил о трагической судьбе прежних лидеров страны, к гибели которых была причастна американская сторона. Об этом глава Белого дома сказал журналистам в ходе саммита в Анкаре.

«Руководство Ирана — его больше нет. Потом у них появился ещё один набор лидеров — их тоже нет. Теперь у них ещё один набор руководства — и они тоже могут исчезнуть», — уточнил Трамп.