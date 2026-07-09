Иран ударил по базам США в Бахрейне и Кувейте, сообщают о взрывах и пожарах

Иран нанёс ответные удары по американским военным объектам на Среднем Востоке. Мощные взрывы прогремели в районе штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне, после чего там вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Ударам также подверглись военные базы в Кувейте, где размещены американские войска. Местные власти объявили тревогу.

«Сработала сирена. Граждан призывают сохранять спокойствие и направляться в ближайшее безопасное место», — говорится в сообщении министерства внутренних дел Бахрейна.

Вооружённые силы Кувейта подтвердили отражение атаки. ПВО страны перехватывают ракеты и беспилотники.

По данным СМИ, иранские ракеты также нацелились на авиабазу Аль-Азрак в Иордании.