Иран ударил по базам США в Бахрейне и Кувейте, сообщают о взрывах и пожарах
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Иран нанёс ответные удары по американским военным объектам на Среднем Востоке. Мощные взрывы прогремели в районе штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне, после чего там вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Ударам также подверглись военные базы в Кувейте, где размещены американские войска. Местные власти объявили тревогу.
«Сработала сирена. Граждан призывают сохранять спокойствие и направляться в ближайшее безопасное место», — говорится в сообщении министерства внутренних дел Бахрейна.
Вооружённые силы Кувейта подтвердили отражение атаки. ПВО страны перехватывают ракеты и беспилотники.
По данным СМИ, иранские ракеты также нацелились на авиабазу Аль-Азрак в Иордании.
Ранее в командовании Вооружённых сил Ирана заявили, что не оставят действия США без ответа. В Тегеране подчеркнули серьёзность предстоящей реакции на американские удары.
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