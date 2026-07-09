Трамп заявил о просьбе Ирана о сделке после атак США

Иран вышел на связь с США после новой волны американских ударов. Тегеран попросил Вашингтон о сделке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, но усомнился в пользе такого соглашения.

«Они очень хотят сделки. Они звонили не так недавно, они хотят сделки. Я просто не знаю, заслуживают ли они заключения сделки, и не знаю, собираются ли они её соблюдать», — сказал Трамп журналистам на борту самолёта после саммита НАТО в Турции.

Глава Белого дома также ответил «не знаю» на вопрос о возможном возобновлении полномасштабного конфликта с Ираном. При этом Трамп уверен, что Штаты в таком случае одержат быструю победу.