Трамп заявил о просьбе Ирана о сделке после атак США
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Иран вышел на связь с США после новой волны американских ударов. Тегеран попросил Вашингтон о сделке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, но усомнился в пользе такого соглашения.
«Они очень хотят сделки. Они звонили не так недавно, они хотят сделки. Я просто не знаю, заслуживают ли они заключения сделки, и не знаю, собираются ли они её соблюдать», — сказал Трамп журналистам на борту самолёта после саммита НАТО в Турции.
Глава Белого дома также ответил «не знаю» на вопрос о возможном возобновлении полномасштабного конфликта с Ираном. При этом Трамп уверен, что Штаты в таком случае одержат быструю победу.
Американские военные нанесли новую серию ударов по иранской территории. В Центральном командовании ВС США объяснили эти действия необходимостью ослабить контроль Тегерана над Ормузским проливом. Сам Трамп заявил, что атаки стали ответом на удары Ирана по судам в этом стратегическом районе.
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