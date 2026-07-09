Трамп назвал новые удары по Ирану возмездием за атаки на суда в Ормузе

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая волна американских ударов по Ирану стала ответом на якобы произошедшие атаки на суда в Ормузском проливе. Об этом глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, Вашингтон расценивает действия Тегерана как угрозу для судоходства в одном из важнейших мировых транспортных маршрутов.

«Это возмездие за вчерашние удары по судам со стороны Ирана. Если это повторится, будет ещё хуже», – написал Трамп, сопроводив публикацию изображением горящего объекта, который, предположительно, находится на территории Ирана.

Ранее Life.ru писал, что США начали новую волну ударов по Ирану из-за ситуации в Ормузском проливе. Американские военные заявили, что операция направлена на снижение угроз для международного судоходства и связана с предполагаемыми действиями Ирана против торговых судов. В СЕНТКОМ подчеркнули, что удары должны ограничить возможности Тегерана влиять на безопасность одного из ключевых морских маршрутов мира.