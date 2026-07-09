Иран пообещал мощный ответ после новой серии ударов США

Напряжение между Вашингтоном и Тегераном вновь резко выросло после очередной волны американских атак по территории Ирана. В командовании Вооружённых сил Исламской Республики заявили, что оставлять действия США без ответа не намерены.

О возможных ответных действиях Ирана сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление военного руководства страны. В Тегеране подчеркнули, что реакция на американские удары будет серьёзной.

«Ответ будет мощным», – заявило командование ВС Ирана.

До этого иранские СМИ сообщили, что американские военные нанесли серию ударов по нескольким районам страны. Под атакой оказались, в частности, объекты в районе города Бушер, Бендер-Аббаса и Сирика, а также районы вдоль побережья Ирана. При этом иранская сторона заявила, что атомная электростанция в Бушере не получила повреждений. Информации о масштабах последствий атак и возможных целях ответных действий Тегерана пока нет.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о просьбе Ирана заключить сделку после американских ударов. Президент США сообщил, что Тегеран якобы вышел на связь с Вашингтоном и заинтересован в соглашении. При этом американский лидер выразил сомнение, что Иран будет соблюдать возможные договорённости.