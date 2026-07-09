Пожарный погиб при ударе США по аэропорту в иранском Ираншахре

Взрыв прогремел в здании и на взлётно-посадочной полосе аэропорта Ираншахр на юго-востоке Ирана. Один человек погиб. Об этом 9 июля сообщила иранская телерадиокомпания со ссылкой на местные источники.

После ударов со стороны США над аэропортом поднялся густой дым. Жертвой атаки стал сотрудник экстренных служб.

Удар по аэропорту в городе Ираншахр. Видео © X / Agraprana Pahlawan

«Пожарный погиб мученической смертью в результате удара США по объектам аэропорта в Ираншахре на юго-востоке Ирана», — передаёт телеканал Press TV.

Американские военные начали новую серию ударов по иранской территории. В Центральном командовании ВС США объяснили эти действия необходимостью ослабить контроль Тегерана над Ормузским проливом. Ранее Вашингтон заявлял, что атакует Иран в ответ на предполагаемые удары по коммерческим судам в этом стратегически важном районе.