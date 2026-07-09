Агрессия в сторону Ирана — это блеф Трампа для друзей из НАТО, уверен политолог

Слова президента США Дональда Трампа о возобновлении конфликта с Ираном — часть демонстрации силы на саммите НАТО, считает политолог Малек Дудаков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Тегеран расценивает эти заявления как блеф.

США и Иран снова обменялись точечными ударами — это уже не первый раз, и обычно за этим следовал новый раунд переговоров. Стороны проверяют друг друга, но у Ирана достаточно ресурсов, чтобы выдерживать давление некоторое время. Ситуация развивается на фоне саммита НАТО в Анкаре, где Трамп хотел показать силу европейцам.

Пентагон пытается ослабить Тегеран и блокировать Ормузский пролив, отслеживая удары по своим базам. Однако, по мнению Дудакова, Иран понимает, что Трамп блефует.

«Тем более что до выборов в конгресс остаётся всего лишь четыре месяца, даже уже меньше. И чем ближе этот день, тем, конечно, рискованнее это всё возобновлять», — резюмировал эксперт.

По его словам, сейчас от главы США следует ожидать подобных громогласных заявлений, однако на деле подтверждать свои слова Трамп, вероятно, и не собирается вовсе.

Мало кто верит в то, что США готовы идти до конца в конфликте с Ираном, учитывая, что с «наскока» уже не получилось. Ранее политолог заявил, что воинственный порыв Трампа по отношению к Тегерану может оказаться куда более коротким, чем предполагают люди.