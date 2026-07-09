Воинственный порыв Трампа в Иране может быть краткосрочным, считает политолог

Заявления Дональда Трампа по Ирану не стоит рассматривать как начало новой масштабной войны — американский лидер может в любой момент изменить риторику и вернуться к переговорам. Такое мнение в комментарии для радио «Комсомольская правда» выразил политолог Николай Севастьянов.

Эксперт также обратил внимание, что после высказываний Трампа заметно выросли котировки нефти Brent, что создаёт почву для спекуляций.

«Трампу ничего не мешает уже к вечеру заявить, что он возвращается к переговорам», — пояснил Севастьянов.

Он отметил, что аналогичные удары по Ирану уже наносились 28 июня, а нынешние события совпали с похоронами Али Хаменеи, когда иранское общество сплочено, что делает эскалацию невыгодной.

Политолог напомнил, что США вывели часть заправщиков с базы под Тель-Авивом — это признак деэскалации. Для полномасштабной войны нужны новые переброски сил и ресурсы с непредсказуемыми последствиями. Пока оснований для серьёзного конфликта нет, а риторика Трампа — скорее политическая демонстрация на фоне саммита НАТО.

Вечером 8 июля Пентагон нанёс очередную серию ударов по иранской территории, заявив, что цель — снизить влияние Тегерана на судоходство в Ормузском проливе. Иранское военное командование немедленно пригрозило «сокрушительным ответом» на агрессию США.