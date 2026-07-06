Более 1 млн иранцев ждут гроб с телом Али Хаменеи на улицах в 34-градусную жару

На площади Азади и соседних улицах в Тегеране собралось больше миллиона иранцев, несмотря на 34-градусную жару. Они ждут гробы с телами верховного лидера Али Хаменеи и его родственников, убитых 28 февраля 2026 года в ходе серии авиаударов Израиля и США.

На площади звучит мелодичное чтение Корана и призывы к мести США и Израилю. Из-за сильной жары пожарные машины обливают людей водой. Многомиллионная толпа идёт за грузовиком с гробом Хаменеи. Впереди едут авто с громкоговорителями — ведущий призывает поддержать Иран, его армию и нового лидера Моджтабу Хаменеи, а также почтить память его отца.

В Иране продолжаются траурные мероприятия по бывшему верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, погибшему 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Тело доставили в Тегеран, где стартовала официальная церемония прощания. Процессия должна была пройти раньше, однако после мартовских атак её перенесли, чтобы подготовить инфраструктуру к массовым траурным мероприятиям.