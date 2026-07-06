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6 июля, 06:12

Многомиллионная траурная процессия по Хаменеи пройдёт 15 километров по Тегерану

Обложка © X / Arya Yadeghaar

Обложка © X / Arya Yadeghaar

В Тегеране проходит многомиллионное траурное шествие-прощание с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Фотографии разлетелись по соцсетям.

В Тегеране прощаются с Хаменеи. Фото © X / Arya Yadeghaar

В Тегеране прощаются с Хаменеи. Фото © X / Arya Yadeghaar

Траурная процессия пройдет от магистрали Демавенд по центральной улице Энгелаб до площади Азади. Общая длина маршрута составит около 15 километров. Многие участники приехали в иранскую столицу из других городов и из-за рубежа. На улицах Тегерана можно встретить представителей почти всех 31 провинции страны.

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В Иране продолжаются траурные мероприятия по бывшему верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, погибшему 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Тело доставили в Тегеран, где стартовала официальная церемония прощания. Процессия должна была пройти раньше, однако после мартовских атак её перенесли, чтобы подготовить инфраструктуру к массовым траурным мероприятиям.

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Владимир Озеров
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