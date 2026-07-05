Толпы на похоронах Хаменеи скандируют «Смерть Америке!» и требует возмездия

Десятки тысяч человек приняли участие в траурных мероприятиях в Тегеране, посвящённых памяти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. На церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники, представители духовенства и военного руководства страны, сообщает The New York Times.

Во время мероприятий собравшиеся скандировали: «Месть!» и «Смерть Америке!». Одновременно внимание наблюдателей привлекло отсутствие нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи, который не появлялся на публике после вступления в должность.

По данным публикации, отсутствие преемника породило вопросы о его состоянии здоровья и внутриполитической ситуации в стране. Сообщается, что он ограничил публичную активность после событий, связанных с американо-израильским конфликтом против Ирана.

Церемония стала демонстрацией единства иранской политической элиты после периода острых внутренних разногласий по вопросу отношений с Соединёнными Штатами. В траурных мероприятиях также участвовали представители Корпуса стражей исламской революции, включая его руководителя Ахмада Вахиди.

С раннего утра к комплексу Гранд Мосалья начали стекаться тысячи людей. Многие принесли портреты Али Хаменеи и плакаты с призывами отомстить за его гибель. Из-за большого числа участников часть собравшихся была вынуждена проводить молитву на прилегающих улицах.

На понедельник запланирована публичная траурная процессия по улицам Тегерана. Ожидается, что она соберёт ещё большее количество участников и станет одним из крупнейших мероприятий в современной истории страны.

Напомним, ранее в Иране началась церемония прощания с бывшим верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате ударов США и Израиля, тело доставлено в Тегеран для траурной процессии, которая затем продолжится в Куме и Ираке до 9 июля. Из-за мартовских атак церемонию перенесли для подготовки инфраструктуры.